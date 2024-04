Prédio de 16 andares é evacuado após suspeitas de problemas estruturais em Montes Claros (MG)

Alto contraste

Prédio foi evacuado após suspeitas de problemas estruturais (Reprodução / Mauro Ferreira - 08.04.2024)

Um edifício localizado no bairro Candida Camara, em Montes Claros, a 429km de Belo Horizonte, foi evacuado nesta segunda-feira (08), depois que azulejos do revestimento externo do prédio começaram a cair.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Município foram acionados pelos próprios moradores, que se assustaram com o estrondo causado pela queda dos azulejos. Segundo o órgão municipal, todos os imóveis dentro de um raio de 60 metros também vão ser isolados.

O edifício vai ser submetido a uma avaliação técnica, para apurar se há, de fato, risco estrutural. Caso seja constatado, será feito um reforço e o escoramento do prédio. No total, são 16 andares com quatro apartamentos por andar. Os moradores do condomínio estão sendo encaminhados para hotéis próximos.

De acordo com a Turano, construtora responsável pela edificação, a hospedagem será custeada pela empresa até que a situação seja normalizada. Uma equipe de engenheiros da companhia também foi enviada ao local para apurar as causas do ocorrido.

*Estagiário sob supervisão de Lucas Eugênio