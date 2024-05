Prefeita de Contagem (MG) diz que não vai liberar licenças do Rodoanel sem revisão de traçado Marília Campos reafirma que projeto para a via pode causar problemas sociais e ambientais para o município da Grande BH

Prefeita de Contagem defende Rodoanel com traçado diferente (Giovana Maldini / R7)

Marília Campos (PT), prefeita de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, declarou nesta quinta-feira (9) que não irá liberar o licenciamento para a construção do Rodoanel da Grande BH caso o Governo de Minas Gerais não reveja o traçado apresentado.

“Apresentamos uma contraproposta que não foi apreciada [pelo governo estadual]. Não nos foi dado um retorno”, questionou durante participação no quadro MGR na Política, da Record Minas.

O questionamento do município tem relação a questões ambientais e sociais. “No caso de Contagem, o traçado passa pela bacia Vargem das Flores, que tem adensamento populacional. Então impacta sobre a vida das pessoas, divide regiões urbanizadas, o que é um problema na integração municipal. Além disso, temos as questões ambientais. Nós hoje precisamos da água para beber. As indústrias precisam da água para manter a atividade econômica. A bacia de Vargem das Flores é um manancial que abastece a cidade com água”, afirmou ao comentar sobre risco para as nascentes.

“Nós das prefeituras de Contagem e de Betim já nos posicionamentos não contrariamente ao Rodoanel, mas ao traçado que foi proposto pelo Governo do Estado”, declarou Marília. A reportagem procurou o Governo de Minas e aguarda retorno.

Durante encontro com a imprensa nesta quarta-feira (08), o governador Romeu Zema (Novo) informou que a expectativa é para que as obras se iniciem em meados de 2025. Com previsão de 100 quilômetros de extensão, o Rodoanel será construído a partir de parceria público-privada e concessão prevista para operar em 30 anos. A empresa italiana INC S.P.A. venceu a disputa da concessão de obras em agosto de 2022, sob um lance de R$ 91 milhões. Na época, a previsão era de início de obras para 2024.

Durante a entrevista, Marília ainda falou sobre o cenário eleitoral de 2024. Segundo pesquisa RealTime Big Data, ela lidera para a reeleição. A chefe do Executivo Municipal comentou sobre desafios para o município e a relação com o Governo Federal. Assista a íntegra abaixo:

