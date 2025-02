Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, segue em evolução no tratamento médico Internado no Hospital Mater Dei de BH, unidade da Contorno, o gestor municipal reduz dependência de oxigenação e mantém programa intensivo de reabilitação física e neurológica. Minas Gerais|Andrea Silva, da RECORD MINAS 01/02/2025 - 16h00 (Atualizado em 01/02/2025 - 16h21 ) twitter

O mandatário da capital foi internado em 3 de janeiro com quadro de insuficiência respiratória aguda, resultante de uma pneumonia

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, de 77 anos, segue internado no Hospital Mater Dei, na capital mineira, em recuperação da insuficiência respiratória aguda, proveniente de uma pneumonia.

Em tratamento desde 3 de janeiro, tendo passado 26 dias na UTI do Mater Dei, a assessoria da unidade informa que Fuad segue sem intercorrências clínicas.

Segundo o boletim médico divulgado neste sábado (1° de fevereiro) e assinado pelo médico Enaldo Melo Lima, coordenador médico do Hospital Integrado do Câncer Mater Dei Contorno, o quadro clínico do mandatário de BH está evoluindo bem.

Fuad Noman tem ficado por maiores períodos sem a necessidade de oxigenação pela traqueostomia, apenas com ar ambiente.

O prefeito segue em programa intensivo de reabilitação fisioterápica, motora e neurológica.