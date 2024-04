Prefeitura de BH monta força-tarefa diante alerta de fortes chuvas para o fim de semana

Alto contraste

(Reprodução / PBH)

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou, nesta sexta-feira (22), uma força-tarefa para conter eventuais problemas caso a cidade seja atingida pelos fortes temporais previstos para o fim de semana.

De acordo com o município, até a segunda-feira (25), o volume de água pode chegar a 100 milímetros. Dados do Inmet apontam para a precipitação de até 70 milímetros até a manhã deste sábado (23), sendo o segundo maior volume esperado do ano. A quantidade só perde para o temporal que caiu entre os dias 23 e 24 de janeiro, causando alagamentos.

A força-tarefa foi uma determinação do prefeito Fuad Noman (PSD) e foi tema de uma reunião na tarde desta sexta-feira (22) em reunião com o Grupo de Gestão de Risco e Desastres (GGRD), responsável por acompanhar as ações da prefeitura.

Veja a estrutura planejada:

• O acompanhamento da cidade será reforçado no Centro de Operações da Prefeitura (COP-BH), onde estão mais de 4 mil câmeras para o monitoramento, em tempo real, de ocorrências relacionadas às chuvas, tais como alagamentos, enxurradas, inundações e quedas de árvores. Caberá ao COP-BH a identificação de recursos operacionais disponíveis e articular ações integradas, para uma resposta rápida às demandas;

• O Plantão da Central de Vagas da rede de acolhimento da assistência social será reforçado para atendimento imediato.

• Equipes dos Restaurantes Populares e do Depósito Central também estarão em alerta para o atendimento humanitário com refeições prontas e cestas de alimentos.

• Neste sábado (22), todos os serviços de limpeza vão operar normalmente. Portanto, caso haja necessidade, a SLU vai estar preparada para ocorrências das chuvas.

• No domingo, serão mantidas 10 equipes de plantão, em um total de 80 garis, para uma limpeza rápida e desobstrução de vias. Caso não haja chuva, os plantonistas realizarão limpezas preventivas nas áreas de maior risco na cidade.

• A Guarda Municipal manterá 80 viaturas e 200 agentes à disposição para atuar no bloqueio de vias, no monitoramento visual local das áreas de inundação e na segurança dos espaços que forem isolados, com base no Protocolo de Atuação Integrada em Eventos de Chuva da Capital.

• A BHTrans vai empenhar cerca de 90 agentes e 40 viaturas no sábado e no domingo para atuar no bloqueio de vias se for necessário e no monitoramento das áreas de possíveis alagamentos.

• A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) disponibilizará uma equipe de plantão composta por 18 engenheiros, 9 encarregados de obras, 40 serventes, 17 caminhões e 11 escavadeiras.

• A Subsecretaria de Zeladoria Urbana (Suzurb) terá uma equipe de plantão composta por 15 engenheiros, 100 profissionais de campo (pedreiros, ajudantes, etc.), 9 caminhões e 9 veículos leves.

• A Defesa Civil de Belo Horizonte vai atuar com 120 servidores e 15 viaturas. Haverá um reforço no envio das condições meteorológicas e alertas preventivos de fenômenos meteorológicos, por meio do WhatsApp, para garantir a segurança e o acesso a informações de riscos durante este período.

• Equipes de engenheiros, geológicos e técnicos sociais da Urbel estarão de plantão para se deslocarem imediatamente, caso haja qualquer tipo de ocorrência em áreas de risco geológico.