Prefeitura de BH vai dar desconto de até R$ 2.000 no IPTU para quem adotar “jardins de chuva” Espaços dedicados ao escoamento de água estão disponíveis em 60 pontos da região noroeste da capital mineira

Prefeitura de BH vai dar desconto de até R$ 2.000 no IPTU para quem adotar “jardins de chuva” (Divulgação / PBH )

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou, nesta quinta-feira (16), um projeto que vai dar até R$ 2.000 de desconto no IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) para os moradores que se responsabilizarem pelo cuidado de jardins de chuva, espaços destinados a ampliar permeabilização da água na cidade.

O desconto previsto será de 10%, com valor máximo de R$ 2.000. São 60 jardins disponíveis para adoção em bairros da região noroeste. Cada imóvel poderá ser destinado à responsabilidade por um jardim. O cadastro deve ser feito pelo site da prefeitura.

“Jardins de chuva são espaços ajardinados instalados nas ruas com o propósito de infiltrar parte da água das chuvas, reduzindo o volume de escoamento e auxiliando no controle das inundações e alagamentos. O adotante se compromete a realizar ações como limpeza do local, poda das plantas, regar, controle de pragas e reposição de mudas”, informou a prefeitura.