Porca dá à luz 45 leitões no interior de MG e pode entrar no livro dos recordes Segundo especialistas, uma ninhada tradicional gera de 12 a 16 filhotes; feito foi registrado na cidade de Luz Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 e Ezequiel Fagundes, da RECORD MINAS 23/01/2025 - 15h55 (Atualizado em 24/01/2025 - 14h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Porca deu à luz a 45 leitões em MG Divulgação/Granja Santa Inês

Uma porca que vive em Luz, cidade localizada a 197 km de Belo Horizonte, fez história nessa quarta-feira (22), ao dar à procriar 45 leitões. Segundo especialistas, uma ninhada tradicional gera de 12 a 16 filhotes.

O animal vive na Granja Santa Inês, ligada a uma grande empresa de alimentos. Representantes da companhia avaliam que o feito foi resultado de aprimoramento genético, aliado à nutrição adequada e ao manejo eficiente.

Agora, a produtora planeja tentar um reconhecimento mundial no Guinnes Book, já que atual registro no livro dos recordes é de 1993, com 37 filhotes.

Veja um vídeo dos porquinhos sendo amamentados:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5