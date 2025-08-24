Queda de botijão provoca incêndio em hamburgueria e deixa dois feridos em Uberlândia
Fogo atingiu toda a estrutura do comércio, que funciona apenas com delivery; vítimas tiveram queimaduras e foram encaminhadas à UAI Pampulha
Um homem e uma mulher ficaram feridos durante um incêndio em uma hamburgueria no bairro Santa Mônica, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na tarde deste domingo (24). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado após a queda de um botijão de gás, que provocou vazamento. Como havia fogo em uma chapa de preparo de sanduíches, as chamas se espalharam rapidamente pelo local.
A hamburgueria, que funciona exclusivamente com serviço de delivery, teve toda a estrutura atingida pelas chamas. Um homem de 28 anos sofreu queimaduras no rosto e no tórax, enquanto uma mulher teve queimaduras em uma das pernas. Os dois foram atendidos por uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) e encaminhados para a UAI Pampulha.
No combate, foram utilizados cerca de 4 mil litros de água. Após o rescaldo e ventilação, o imóvel foi deixado em segurança.