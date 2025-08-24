Queda de botijão provoca incêndio em hamburgueria e deixa dois feridos em Uberlândia Fogo atingiu toda a estrutura do comércio, que funciona apenas com delivery; vítimas tiveram queimaduras e foram encaminhadas à UAI Pampulha Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 24/08/2025 - 19h11 (Atualizado em 24/08/2025 - 19h11 ) twitter

Um homem e uma mulher ficaram feridos durante um incêndio em uma hamburgueria no bairro Santa Mônica, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na tarde deste domingo (24). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado após a queda de um botijão de gás, que provocou vazamento. Como havia fogo em uma chapa de preparo de sanduíches, as chamas se espalharam rapidamente pelo local.

Queda de botijão provoca incêndio em hamburgueria e deixa dois feridos em Uberlândia Corpo de Bombeiros/ Divulgação

A hamburgueria, que funciona exclusivamente com serviço de delivery, teve toda a estrutura atingida pelas chamas. Um homem de 28 anos sofreu queimaduras no rosto e no tórax, enquanto uma mulher teve queimaduras em uma das pernas. Os dois foram atendidos por uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) e encaminhados para a UAI Pampulha.

No combate, foram utilizados cerca de 4 mil litros de água. Após o rescaldo e ventilação, o imóvel foi deixado em segurança.