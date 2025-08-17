Região metropolitana de Belo Horizonte queima com incêndios Bombeiros mobilizaram todas equipes para atender ocorrências em áreas de mata, com risco para residências e rede elétrica Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos, da Record Minas 17/08/2025 - 18h24 (Atualizado em 17/08/2025 - 18h24 ) twitter

Incêndio no Parque Serra Verde, na região Norte de BH Ricardo Vasconcelos Machado

Uma série de incêndios tomou conta da região metropolitana de Belo Horizonte, ao longo deste domingo (17). Apesar dos danos, não houve relato de vítimas.

Durante a tarde, por volta de 14h50, os bombeiros enviaram três viaturas para um incêndio em uma área de mata, no bairro Chácaras Del Rey, em Santa Luzia. No local há um bambuzal que ficou tomado pelas chamas, com risco para imóveis vizinhos. A situação ficou tão complicada que foi pedido apoio da Polícia Militar, para isolar ruas e afastar moradores.

‌



No bairro Jardim de Alah, em Mateus Leme, na Grande BH, o fogo começou durante a tarde e tomou conta de uma enorme área de mata. A fumaça branca cobriu o céu da região e foi parar dentro dos imóveis. Moradores procuraram o jornalismo da Record reclamando do fato de inalar fumaça e da situação fora de controle.

‌



Parque

‌



Por volta de 13h30, os bombeiros foram acionados para uma unidade de conservação no Parque Estadual Serra Verde, na região norte da Capital. Por conta do mato seco e dos ventos, as chamas se alastraram rapidamente. Colocaram em risco a rede elétrica e residências próximas aos focos de incêndio.

Militares tiveram trabalho para controlar a situação, devido ao terreno íngreme e de difícil acesso. Foram empenhadas guarnições do Batalhão de Emergências Ambientais e Desastres (BEMAD) e do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM), totalizando cinco equipes atuando no combate direto às chamas. Até a publicação desta reportagem os bombeiros permaneciam no local.

