Restaurante popular, no Centro de BH, vai passar por obras de revitalização Pessoas em situação de rua continuarão sendo atendidos no local, Os demais usuários da unidade serão atendidos no Restaurante Popular II, no Santa Efigênia Minas Gerais|Do R7 26/05/2025 - 17h48 (Atualizado em 26/05/2025 - 17h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Orçamento previsto para as obras é de 3,3 milhões de reais Prefeitura de BH/ Divulgação

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou na manhã desta segunda-feira (26), que o Restaurante Popular Herbert de Souza, localizado na região central da cidade, passará por obras de revitalização à partir do dia 2 de junho.

Segundo a PBH, a entrega de marmitex no café da manhã, almoço e jantar, será mantida para moradores em situação de rua independentemente das intervenções na estrutura do local. Os demais usuários da unidade serão atendidos no Restaurante Popular II, localizado na área hospitalar do bairro Santa Efigênia (Rua Ceará, 490) e que também fornece três refeições diárias.

Orçamento

Ainda segundo a prefeitura, a orçamento previsto para as obras é de 3,3 milhões de reais. A intervenção começará pela cozinha, com troca do sistema hidráulico e de gás, instalação de sistema de escoamento de água das pias, substituição do piso e de azulejos quebrados e higienização do sistema de exaustão. Posteriormente, serão reformados os banheiros masculinos e femininos, incluindo os exclusivos para pessoas com deficiência.

‌



Atendimento ao público

O restaurante popular, que foi inaugurado em 1994, é uma das quatro unidades da capital que fornece acesso para a população à alimentação gratuita ou a um preço máximo de 3 reais. O local fornece uma média diária de 3 mil refeições, sendo cerca de 850 para pessoas em situação de rua. São servidas cerca de 2,2 mil refeições no almoço, 420 no café da manhã e 440 no jantar. O local ainda fornece 432 refeições aos quatro abrigos Tia Branca.

‌



*Sob supervisão de Arnon Gonçalves

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp