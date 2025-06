Sete Lagoas registra dois casos suspeitos de mpox, a varíola de macacos Pacientes apresentam quadros leves, estão em isolamento domiciliar, e contatos próximos estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 08/06/2025 - 17h17 (Atualizado em 08/06/2025 - 17h17 ) twitter

A Vigilância Epidemiológica de Sete Lagoas, na região Central de Minas Gerais, informou o registro de dois casos suspeitos de mpox, a varíola de macacos, investigados no dia 6 de junho de 2025 pela rede municipal de saúde. Ambos os pacientes apresentam sintomas leves e foram orientados a permanecer em isolamento domiciliar até o fim do período de transmissibilidade.

Sete Lagoas registra dois casos suspeitos de mpox Foto ilustrativa/ Rede social

As amostras coletadas foram encaminhadas à Fundação Ezequiel Dias para diagnóstico, enquanto os contatos próximos estão sendo identificados e monitorados. A Secretaria de Saúde esclarece que o isolamento de contatos assintomáticos não é necessário.

O município não registra casos confirmados de mpox desde 2023, e não há transmissão comunitária da doença. Até o momento, Minas Gerais contabiliza 13 casos confirmados em 2025, todos em adultos com boa evolução clínica.

A população deve estar atenta a sinais como erupções cutâneas, febre, dor muscular e ínguas, e procurar uma unidade de saúde em caso de suspeita.

Uma vez identificado um caso suspeito da doença, a notificação deve ser feita imediatamente as autoridades de saúde locais, para que as devidas ações sejam realizadas e as medidas de proteção e controle sejam discutidas e adotadas.

Nota da Prefeitura de Sete Lagoas

A Vigilância Epidemiológica de Sete Lagoas segue monitorando a situação e tomando todas as medidas cabíveis para garantir à saúde da população. Em caso de sintomas suspeitos de mpox como erupção cutânea aguda, associada ou não a febre, dor de cabeça, dor muscular, adenomegalia (íngua), procure a unidade de saúde mais próxima para avaliação médica.

