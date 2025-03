Domingo (30) com sol entre nuvens, calor moderado e ventos em Minas Gerais Em Belo Horizonte, na região metropolitana e na Zona da Mata há possibilidade de chuvas isoladas; as temperaturas no Estado variam entre mínima de 12°C máxima de 36°C Minas Gerais|Andréa Silva, da RECORD MINAS 30/03/2025 - 07h24 (Atualizado em 30/03/2025 - 08h15 ) twitter

Avenida do Contorno, no bairro Floresta, com vista da Serra do Curral, na capital mineira

Minas Gerais tem variações climáticas típicas do outono neste domingo (30), com sol entre nuvens, calor e possibilidade de chuvas rápidas em algumas regiões, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Enquanto áreas como o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, outras regiões, como os vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, terão céu parcialmente nublado.

No restante do Estado, predomina o céu claro a parcialmente nublado, com chance de chuva isolada em Belo Horizonte, na região metropolitana e também na Zona da Mata mineira.

Temperatura amena em BH

Ainda segundo o Inmet, na capital mineira, o domingo será de sol entre nuvens, com temperaturas entre 16°C (mínima) e 29°C (máxima). A umidade relativa do ar deve cair para 50% à tarde, aumentando a sensação de calor. A partir do fim da tarde, há possibilidade de chuvas rápidas, acompanhadas com trovoadas e rajadas de vento.