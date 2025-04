Supermercados BH avança em ranking e chega ao posto de quarta maior rede do país Empresa é a única representante mineira no top 5 da Associação Brasileira de Supermercados, com faturamento de R$ 21,2 bilhões Minas Gerais|Do R7 15/04/2025 - 19h52 (Atualizado em 15/04/2025 - 19h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Empresário Pedro Lourenço celebra conquista da rede mineira Divulgação/Supermercados BH

A rede Supermercados BH avançou no ranking das maiores empresas do setor no país. No levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) nessa segunda-feira (14), a empresa apareceu na quarta posição e despontou como o único grupo mineiro no top 5.

O índice leva em consideração o faturamento das empresas. A rede mineira, que ocupou a quinta posição na lista do ano passado, contabilizou R$ 21,2 bilhões na operação. Ela só perde para o grupo francês Carrefour, o paulista Assaí e para o maranhense Mateus Supermercados.

A rede Supermercados BH foi fundada pelo empresário Pedro Lourenço, na Grande BH, em 1996. Após 29 anos de história, o grupo é o maior de Minas Gerais. Ao todo, a companhia conta com mais de 300 lojas, espalhadas por 99 cidades mineiras e 11 capixabas.

“O crescimento do Supermercados BH é, antes de tudo, um reflexo da confiança dos nossos clientes e da força do nosso time. Temos muito orgulho da trajetória construída até aqui, com trabalho, simplicidade e foco em pessoas. Seguiremos crescendo com responsabilidade, valorizando a grande família BH e investindo onde há potencial para fazer a diferença”, celebrou Pedro Lourenço.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp