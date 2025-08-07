Suspeita de envolvimento com crime organizado é presa acusada de agredir e ameaçar a mãe em BH Vítima solicitou medida protetiva por violência doméstica, afirmando temer pela própria vida devido ao envolvimento da filha com o crime Minas Gerais|Do R7, com Antonio Paulo, Arnon Gonçalves e Ana Luiza Rodrigues*, da Record Minas 07/08/2025 - 12h15 (Atualizado em 07/08/2025 - 12h17 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Mulher é presa em Belo Horizonte por agredir e ameaçar a própria mãe.

A vítima solicitou medida protetiva devido ao temor por sua vida, relacionada ao crime organizado.

Agressora, conhecida como "Naninha", nega as acusações, mas foi detida por ameaça e lesão corporal.

Polícia investiga os vínculos da suspeita com atividades criminosas, garantindo suporte à vítima. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Polícia Militar encaminhou o caso para a delegacia responsável e destacou a gravidade da denúncia Divulgação/PMMG

Uma mulher foi presa na manhã dessa quarta-feira (6) após agredir e ameaçar de morte a própria mãe, no bairro Coqueiros, região Noroeste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a autora, conhecida como “Naninha”, é usuária de drogas e teria ligação com uma organização criminosa com atuação nacional.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a mulher discutiu com a mãe e a empurrou contra um muro. A vítima sofreu uma lesão no braço e relatou ter sido ameaçada de morte pela filha. Assustada, ela acionou a polícia e solicitou medida protetiva por violência doméstica, afirmando temer pela própria vida devido ao envolvimento da filha com o crime.

Ao ser abordada pelos policiais, a suspeita alegou que a discussão começou após ter sido insultada pela mãe, mas negou qualquer agressão. Mesmo assim, foi presa em flagrante pelos crimes de ameaça e lesão corporal.

A Polícia Militar encaminhou o caso para a delegacia responsável e destacou a gravidade da denúncia, considerando os possíveis vínculos da agressora com o crime organizado. A vítima foi orientada sobre os procedimentos legais e receberá acompanhamento da rede de proteção à mulher em situação de violência.

*Estagiária sob supervisão de Arnon Gonçalves

