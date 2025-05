Suspeito de matar motorista de aplicativo é preso em Santa Luzia, na Grande BH O autor do crime, de 38 anos, confessou que matou Fábio Dias da Silva, de 45 anos, por desavenças e envolvimento com a ex Minas Gerais|Gabrielle Assis, da RECORD MINAS 06/05/2025 - 11h03 (Atualizado em 06/05/2025 - 11h03 ) twitter

MORTO PORTA MALAS Reprodução/Record Minas

A Policia Militar prendeu o suspeito de matar o motorista de aplicativo que foi encontrado no porta-malas de um carro abandonado no bairro Viena, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, no domingo (04).

A prisão aconteceu na noite dessa segunda-feira (05), no bairro São Benedito, em Santa Luzia, também na Grande BH. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito, de 38 anos, confessou que matou Fábio Dias da Silva, de 45 anos.

Aos militares, o suspeito disse que ele e a vítima tinham desavenças e que o motorista de aplicativo estava envolvido com a ex-companheira dele. A ex teria apresentado a vítima para o suspeito e convencido os dois a comprarem um apartamento. Depois do acordo, Fábio teria feito ameaças ao suspeito, o que poderia ter motivado o crime. O autor também contou aos militares que, depois do assassinato, jogou as roupas de Fábio em uma caçamba.

Ainda de acordo com o BO, foram apreendidos dois aparelhos celulares e um veículo com o suspeito.

‌



A reportagem da RECORD MINAS aguarda um posicionamento da Polícia Civil sobre a prisão.

