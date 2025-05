Motorista de aplicativo desaparecido é encontrado morto no porta-malas de carro na Grande BH Fábio Dias da Silva estava desaparecido desde sexta-feira (02); ele não tinha passagens pela polícia e o veículo era alugado Minas Gerais|Do R7, com Ricardo Vasconcelos e Vinicius Rangel, da Record Minas 04/05/2025 - 19h53 (Atualizado em 04/05/2025 - 19h53 ) twitter

O corpo do motorista de aplicativo Fábio Dias da Silva, de 45 anos, que estava desaparecido, foi encontrado no porta-malas de um carro, por volta de 13h50 deste domingo (4), no bairro Viena, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o carro foi encontrado por populares, que acionaram o 190, às 12h40. No entanto, o veículo teria sido abandonado no local durante a madrugada. Bombeiros foram chamados para abrir o porta-malas e encontraram o corpo enrolado em um saco plástico. A perícia e o rabecão da Polícia Civil foram acionados ao local. O corpo foi removido ao IML (Instituto Médico Legal) de Belo Horizonte.

Fábio Dias da Silva estava desaparecido desde sexta-feira (02). Nas redes sociais a família divulgou ama imagem do motorista de aplicativo, em uma corrida no bairro Justinópolis. Foi a última vez que ele foi visto.

Fábio estava com os pés e as mãos amarradas, em um saco plástico. Ele não tinha passagens pela polícia e o veículo era alugado. A motivação do crime ainda está sendo investigada.

