Temperatura deve cair até 6° C em BH neste fim de semana Frente fria vinda do oceano Atlântico traz chuva para a região e influencia o clima durante o fim de semana

Fim de semana deve ser marcado por céu nublado Fim de semana deve ser marcado por céu nublado (Pablo Nascimento - R7 - 11.02.2024)

A temperatura em Belo Horizonte deve cair até 6° C neste sábado (23), após dias com os termômetros acima dos 30° C. A previsão é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura neste sábado deve variar entre 19° C e 26° C. Nesta sexta-feira (22) a máxima chegou a 32° C. Já no domingo, a variação deve ser de 18° C a 27° C.

Anete Fernandes, meteorologista do Inmet, explica que o alívio térmico ocorrerá em função da nebulosidade que vai predominar durante o dia e a possibilidade de chuvas. "O que teremos ainda não é frio, mas é uma redução de calor", comenta.

A capital mineira está em alerta para fortes temporais entre esta sexta-feira e a manhã deste sábado (23). Segundo a Defesa Civil municipal, o volume esperado é de 50 a 70 milímetros, o segundo maior do ano.

"Tem uma frente fria se deslocando do oceano para o litoral sudeste do Brasil. O posicionamento dessa frente desenvolve as áreas de instabilidade. Esperamos uma chuva forte porque a temperatura está muito elevada e haverá a chegada dessa massa de nebulosidade", detalhou Anete. A especialista ressaltou, contudo, que o volume deve ser menor durante a tarde e noite de sábado.

Dados do Inmet indicam que a maior quantidade de chuva registrada em Belo Horizonte em 2024 foi de 75,4 milímetros, entre os dias 23 e 24 de janeiro. Na época, diversas ruas ficaram alagadas. A prefeitura alegou que o alto volume de água e dificuldade de escoamento devido a sujeira em galerias facilitaram o problema.