Touro escapa de arena, avança sobre o público e 3 ficam feridos em Passos (MG) Caso ocorreu na última sexta-feira (30) durante a Festa do Peão na cidade; Prefeitura lamentou o caso Minas Gerais|Bruno Menezes, da RECORD MINAS 01/06/2025 - 11h54 (Atualizado em 01/06/2025 - 11h57 )

Feridos receberam atendimento médico e voltaram para a festa Redes Sociais

Pelo menos três pessoas ficaram feridas após um touro escapar da arena durante a Festa do Peão de Passos, no sul de Minas, a 350 Km de Belo Horizonte, organizada pela prefeitura da cidade, em parceria com o SinRural (Sindicato dos Produtores Rurais). Ele teria fugido no momento em que um portão foi aberto para atendimento emergencial a um competidor que havia se machucado durante a competição na arena.

Um vídeo feito por testemunhas circulou nas redes sociais. O touro aparece assustado e correndo em direção ao público. A gravação mostra o animal dando uma chifrada em um dos peões pelas costas e muitas pessoas gritando por conta da situação.

Em reunião na manhã deste sábado (31), a Prefeitura de Passos, o SinRural, a Polícia Militar e a Guarda Municipal realizaram uma reunião para tratar sobre a segurança do evento, que termina neste domingo (1º). Por meio de nota, a prefeitura e o sindicato lamentaram o ocorrido, destacaram que o animal foi rapidamente contido e que ninguém ficou ferido gravemente.

“Duas ambulâncias estavam disponíveis no local e foram acionadas para prestar socorro ao competidor e a duas pessoas que relataram dores. Ambas receberam atendimento na UPA e, inclusive, retornaram ao evento após avaliação médica”. diz a nota.

‌



Após o incidente, a prefeitura comunicou que os protocolos de segurança para os demais dias de evento foram reforçados. “Lamentamos profundamente o ocorrido e reforçamos que a prioridade do SinRural e da Prefeitura é assegurar que a Festa do Peão de Passos ocorra com total responsabilidade, respeito e segurança para todos”, finalizou a nota.

