Traficante de alta periculosidade é preso após acidente na MG-424, em Pedro Leopoldo Criminoso foragido da Justiça, ligado à facção carioca Terceiro Comando Puro, foi identificado após capotar veículo; outro homem que o acompanhava também foi preso Minas Gerais|Rosildo Mendes / Record Minas 16/03/2025 - 17h51 (Atualizado em 16/03/2025 - 17h51 )

Militares do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária prenderam, neste domingo (16), um traficante foragido da Justiça e considerado de alta periculosidade. A prisão ocorreu após o criminoso sofrer um acidente de carro na rodovia MG-424, em Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte. Um jovem que estava com ele também foi detido.

Militares do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária prenderam um traficante foragido da Justiça e considerado de alta periculosidade PMRV/ Divulgação

De acordo com informações da polícia, o veículo capotou no km 18 da rodovia. Quando os policiais chegaram ao local, identificaram que o motorista não possuía habilitação e apresentou uma identidade do Estado de Goiás. Desconfiados da veracidade do documento, os militares acionaram apoio e confirmaram que a identidade era falsa.

Durante a abordagem, os policiais identificaram o motorista como um traficante de alta periculosidade, foragido da Justiça e apontado como braço direito de um integrante da facção criminosa carioca Terceiro Comando Puro (TCP). O homem seria um dos traficantes da Cabana do Pai Tomás, em Belo Horizonte.

No interior do veículo acidentado, os militares encontraram latas de bebidas alcoólicas. O jovem que o acompanhava foi preso sob suspeita de ajudá-lo a fugir.

O carro, que havia saído da pista e parado em uma área do canteiro central da pista, foi removido e encaminhado para um pátio credenciado da polícia. Os dois detidos foram conduzidos à delegacia para as devidas providências legais.