Tragédia de Brumadinho: veja quem são as duas vitimas ainda não identificadas Dois funcionários da mineradora Vale estão na lista de procurados; seis anos depois, buscas acontecem sete dias por semana Minas Gerais|Do R7 08/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/02/2025 - 02h00 )

Duas pessoas seguem desaparecidas em Brumadinho Edição/R7

Seis anos após o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, na Grande BH, o Corpo de Bombeiros trabalha sete dias por semana em busca de vítimas ainda não identificadas. Nessa sexta-feira (7), a perícia identificou a turista Maria de Lourdes da Costa Bueno. Agora, duas pessoas seguem na lista de procurados. Veja a seguir quem são elas:

Nathália de Oliveira Porto Araújo

A jovem de 25 anos era estagiária da mineradora Vale. A posição, segundo a família, era a realização de um sonho, Ela havia concluído o curso de técnica em mineração e estava em busca de uma consolidação profissional. No momento em que a barragem rompeu, a jovem estava com o marido no telefone. A última frase ouvida pelo companheiro foi “Deus me dê o livramento”. Em seguida, a ligação caiu. Ela deixou dois filhos. A família deseja a continuidade das bucas.

Tiago Tadeu Mendes da Silva

O engenheiro mecânico de 34 anos era funcionário da Vale. Ele atuava em outra unidade da empresa, mas havia sido realocado na mina do Córrego de Feijão 20 dias antes da tragédia. Tiago também deixou dois filhos, sendo um recém-nascido. A família do engenheiro deseja a suspensão das buscas.

Buscas

O trabalho de buscas acontece sete dias por semana. Bombeiros se revezam no local e acompanham o peneiramento da lama em grandes esteiras. Até então, a última identificação havia acontecendo há 25 meses, em dezembro de 2022. Nessa quinta-feira (06), as equipes localizaram segmentos que a perícia confirmou serem da Maria de Lourdes.

Os Bombeiros vistoriaram 85% da lama. A expectativa é que o trabalho dure até chegar 100% do volume na área equivalente a mais de 200 campos de futebol. Especialistas envolvidos na operação calculam que a conclusão deve acontecer até o fim de 2025.

“Nós defendemos a continuidade das buscas. Se um ficar para trás, vamos ficar muito tristes. Não queremos que se repita o que aconteceu em Mariana, onde uma vítima ficou para trás”, declarou Natália Oliveira, irmã da vítima Lecilda Oliveira e membro da Associação dos Não Encontrados.

