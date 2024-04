TRE disponibiliza postos provisórios e amplia horário de atendimento para eleitores em BH Objetivo é facilitar o acesso aos serviços antes do fechamento do cadastro eleitoral, no dia 8 de maio

Postos provisórios funcionarão de 08h às 17h Postos provisórios funcionarão de 08h às 17h (Divulgação/TRE)

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) disponibiliza, a partir desta terça-feira (2), dois novos locais de atendimento em Belo Horizonte. Os postos provisórios funcionarão até o dia 8 de maio na Câmara Municipal e no BH Resolve, de 8h às 17 horas. A medida pretende facilitar o acesso ao serviço antes do fechamento do cadastro eleitoral de 2024.

Além da instalação dos pontos provisórios, o Tribunal ainda ampliou o horário de atendimento nos cartórios da capital mineira, que também atenderão de 8h às 17h. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte, na região centro-sul da capital, o atendimento será realizado exclusivamente por agendamento, que pode ser feito no site do TRE ou pelo Disque Eleitor, no número 148. No BH Resolve, no centro de BH, o atendimento será por ordem de chegada.

O eleito pode ser atendido em qualquer cartório eleitoral ou posto provisório do estado, independente do município onde vota. Além do alistamento, transferência ou revisão dos dados do cadastro, pode ser feita a coleta biométrica de quem ainda não possui a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral.

Em qualquer atendimento realizado pela Justiça Eleitoral, as pessoas interessadas devem levar documento oficial de identidade com foto e do comprovante de endereço. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não é aceita para o alistamento eleitoral. Pessoas do gênero masculino, que completem 19 anos em 2024, devem apresentar o comprovante de quitação militar.