Três idosos ficam feridos após carro cair em córrego em Contagem (MG) Vítimas tiveram apenas escoriações, mas precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros Minas Gerais|Luccas Almeida, da RECORD MINAS 15/05/2025 - 20h05 (Atualizado em 15/05/2025 - 20h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ainda não se sabe a dinâmica do ocorrido Corpo de Bombeiros / Divulgação

Três idosos ficaram feridos após o carro em que eles estavam cair dentro de um canal no bairro Três Barras, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (15). As vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas pelos bombeiros.

Em vídeo registrado no local do acidente, é possível ver o veículo ilhado nas águas do canal. O carro teve danos principalmente na parte frontal, que ficou amassada.

Os idosos foram retirados do veículo pela Unidade de Resgate e conduzidos para fora do canal. Ainda não se sabe a dinâmica do ocorrido.

‌



*Sob supervisão de Bruno Menezes

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp