União Brasil anuncia apoio à reeleição de Fuad Noman à Prefeitura de BH

Minas Gerais |Do R7, com Vinícius Rangel, da Record TV Minas

Anúncio de apoio reuniu políticos em BH Anúncio de apoio reuniu políticos em BH (Vinícius Rangel / Record Minas - 08.04.2024)

O partido União Brasil vai apoiar a reeleição de Fuad Noman (PSD) à Prefeitura de Belo Horizonte. O anúncio foi feito, nesta segunda-feira (8), durante evento na capital mineira.

Políticos e representantes partidários acompanharam a cerimônia. Dentre eles, Fuad Noman; o presidente do União em Minas Gerais, deputado federal Marcelo Eduardo Freitas; e o presidente estadual do PSD, deputado estadual Cássio Soares.

O deputado federal Marcelo Silva explicou que o União Brasil optou por apoiar o atual chefe do Executivo municipal por acreditar na capacidade de gestão e governabilidade dele. Noman afirmou estar honrado com o apoio e a confiança do partido, com o qual já tem uma relação próxima.

O prefeito disse ainda que são necessárias algumas conversas, mas não descarta que o União indique o nome do vice da chapa.

O presidente do União Brasil disse, ainda, que as conversas estão avançadas para que o partido apoie a candidatura de Marília Campos (PT), em Contagem, na Grande BH, também fornecendo o vice.

Fuad Noman

A pré-candidatura de Noman foi formalizada pelo PSD no dia 26 de fevereiro. O político era vice-prefeito de BH e assumiu a prefeitura da capital mineira após a renúncia de Alexandre Kalil para disputar o Governo de Minas Gerais, em 2022.

Antes de ser vice, Fuad Noman atuou como secretário municipal de Fazenda por três anos. Ele é economista, com passagens pelo Tesouro Nacional, pela Casa Civil da Presidência da República, pelo Banco do Brasil e pela BrasilPrev.