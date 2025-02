Veja tudo que se sabe sobre a prisão do médico suspeito de estuprar pacientes em MG Homem de 46 anos é investigado por crimes supostamente cometidos na cidade de Itabira, na região central do estado Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 06/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Médico Danilo Costa foi preso em Itabira (MG) Reprodução/Redes sociais

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga um médico de 46 anos pelos crimes de estupro e importunação sexual. As vítimas seriam pacientes dele e colegas de trabalho. Os crimes aconteceram na cidade de Itabira, na região Central de Minas Gerais.

Veja a seguir todo o que se sabe sobre o caso:

Quem é o suspeito?

O suspeito do crime é o médico Danilo Costa, de 46 anos, especialista em cirurgia geral e mastologia. Ele atende na cidade de Itabira, na região Central de Minas Gerais?

Quem são as vítimas?

As vítimas, segundo denúncias, são pacientes e colegas de trabalho do médico.

Qual a dinâmica dos crimes?

De acordo com a Polícia Civil, a primeira denúncia foi de uma mulher de 52 anos, paciente oncológica, supostamente abusada durante uma consulta médica no dia 24 de janeiro.

‌



No boletim de ocorrência, a mulher relatou que foi atacada ao entrar na sala. Após o estupro, o especialista ainda teria dado a ela uma receita médica e marcado o retorno para 90 dias depois.

O relato policial aponta que a vítima deixou o local atordoada e chegou em casa chorando. Após contar o caso à filha, a família acionou a polícia.

‌



Depois da repercussão da denúncia da paciente, outras supostas vítimas procuraram a Polícia Civil. Até essa quarta-feira (5), eram oito casos em investigação.

O médico foi preso?

O médico Danilo Costa foi preso nessa terça-feira (4) a partir de um pedido feito pela Polícia Civil. O judiciário também autorizou a suspensão do passaporte e o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito.

‌



O que diz a defesa do médico?

Procurado pelo R7, o advogado Hermes Guerrero informou que não vai comentar sobre o caso por enquanto.

O que diz o CRM-MG?

Procurado, Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais disse que “todas as denúncias recebidas, formais e de ofício, são apuradas”. O R7 questionou o órgão se houve alguma denúncia contra o médico e se há alguma investigação em andamento, mas o CRM-MG limitou-se a dizer que “todos os procedimentos abertos correm sob sigilo, conforme previsto no Código de Processo Ético-Profissional”.

O que diz o hospital?

O Hospital Nossa Senhora das Dores informou que afastou o médico no dia 27 de janeiro, logo após ser notificado sobre a primeira denúncia. A unidade, que é uma das principais da cidade, também declarou que está colaborando com as investigações e abriu um procedimento administrativo para apurar o caso.

“Ele forçou um beijo”, relata funcionária que denuncia médico por assédio em Itabira (MG):

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5