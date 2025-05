Vereador do sul de Minas tem água batizada com laxante e opositor admite: ‘Coloquei mesmo, não é veneno’ Caso está sendo investigado pela Polícia Civil e pela Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí Minas Gerais|Bruno Menezes, do R7 29/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/05/2025 - 02h00 ) twitter

Carlos Roberto Dias (União) publicou vídeo admitindo que colocou laxante na água Arqu

Uma rixa ideológica entre vereadores da cidade de Santa Rita do Sapucaí, a 407Km de Belo Horizonte, transcendeu o limite dos embates verbais. Durante sessão na Câmara de Vereadores da cidade, o vereador Benedito Raimundo Ribeiro (PL), conhecido como “Dito”, teve a água batizada com laxante.

O vereador Carlos Roberto Dias (União), publicou um vídeo nas redes sociais admitindo que teria colocado o purgante da bebida. O caso está sendo investigado pelo Legislativo e pela Polícia Civil.

A adulteração ocorreu durante a realização da sessão no dia 20 de maio. Na tribuna da casa, Dito afirmou que a água que foi servida a ele estava com gosto estranho e que estaria adulterada.

“Batizaram minha água, colocaram não sei o que na água. Tem testemunha que está do meu lado que não quis experimentar, depois experimentou e viu que está batizada. Eu comecei até tremer ao tomar a água”, disse. O vereador chega a oferecer a a outros vereadores na sessão e diz que o líquido precisa ser analisado.

‌



“Eu queria que o responsável viesse aqui pra gente chamar a polícia para fazer uma ocorrência aqui dentro dessa palhaçada. Queria que a polícia levasse essa água para fazer uma análise, porque se eu levar vão falar que eu coloquei algo aqui dentro. Essa água está batizada”, esbravejou o vereador na tribuna.

Com as falas durante a reunião, o presidente da Câmara Municipal da cidade, Antônio Longuinho (PDT) divulgou um vídeo afirmando que uma sindicância foi aberta. “Eu cheguei a beber a água e realmente não estava com o gosto normal. Assim que tomei o conhecimento da denúncia, determinei imediatamente a abertura de uma sindicância interna para apurar os fatos com seriedade, responsabilidade e imparcialidade”, explicou na gravação.

‌



A sindicância apurou que um vereador opositor de Benedito Ribeiro foi responsável por ter colocada o laxante na água do parlamentar. “Em levantamentos iniciais ficou evidenciado o envolvimento de um vereador nesse caso lamentável. Já determinei que todo o conteúdo apurado seja encaminhado para o Conselho de Ética da Câmara Municipal, que tem o dever se zelar pelo decoro parlamentar”, declarou.

Vereador Admite

Seis dias depois da sessão na Câmara Municipal, o vereador Carlos Roberto Dias (União) publicou um vídeo admitindo que ele colocou laxante na água. Na gravação, Dias afirma que teria feito porque Dito estava “pegando no pé” dele.

‌



“Ele estava pegando demais no meu pé. Eu faço vídeo, ele corta o vídeo. Vive me chamando de puxa-saco do prefeito. fica pegando no meu pé. Ai um dia eu pinguei um pouco de laxante na água dele, pra dar dor de barriga nele e ele sair um pouco da reunião para parar de pegar no meu pé. Eu não estava aguentando mais o Dito”, revelou o vereador.

Ele ainda minimizou a situação e disse que laxante é um remédio comum. “Quem fala que laxante é veneno, é mentira. Eu saio para tomar uma cerveja, em uma quinta-feira, bebo muito, tomo laxante e fico com a barriga vazia”, analisou.

Por fim, Roberto dias pede perdão ao opositor político pela situação. “Eu peço perdão ao Dito. Apesar que você faz tudo de ruim para mim Dito, peço perdão para você e sua família. Eu não fiz por maldade, fiz porque estava com a cabeça quente. Não estava aguentando mais a sua pressão. Você estava me deixando desorientado”, pediu o vereador.

Investigação

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que instaurou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para apurar os fatos ocorridos durante reunião extraordinária na Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí, no dia 20 de maio de 2025.

“O procedimento visa apurar possível prática do crime previsto no artigo 132 do Código Penal – expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Até o momento, um dos vereadores que teria consumido a água com possível substância foi ouvido. Os demais vereadores envolvidos, bem como o investigado, serão ouvidos nos próximos dias".

A Polícia Civil disse ainda que a amostra da água foi entregue à Delegacia de Polícia e será encaminhada para análise pericial, “a fim de identificar a substância supostamente inserida no recipiente”.

