Câmeras flagram atropelamento de motociclista por homem inabilitado em BH

Uma motociclista, de 35 anos, morreu no hospital, na manhã deste domingo (22), após sofrer um acidente em uma rua do bairro São João Batista, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na tarde de sábado (21). Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Pela imagem, é possível ver que a motociclista estava seguindo na rua Visconde de Taunay quando foi atingida por um carro que seguia na rua Gonçalves Magalhães. O carro estava devagar, mas o motorista não respeitou a sinalização de parada e avançou no cruzamento. A motociclista, que estava em alta velocidade, foi atingida e arremessada para a esquina. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do carro não possui carteira de habilitação, estava com o documento do veículo vencido, apresentava sintomas de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro.