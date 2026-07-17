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Carro perde o freio, atinge caminhonete e deixa cinco feridos em Belo Horizonte

Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo, de 21 anos, contou que seguia pela via quando perdeu o controle do carro por causa de uma falha no sistema de

Minas Gerais|Do R7

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Cinco pessoas ficaram feridas após um carro perder o freio e provocar uma sequência de colisões na madrugada desta quinta-feira (16), no bairro Paraíso, na região Leste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o veículo atingiu uma caminhonete, que foi arremessada contra o portão de uma casa, e depois bateu em outros dois imóveis. Três ocupantes foram encaminhados ao Hospital João XXIII, enquanto o motorista e outro passageiro sofreram ferimentos leves e foram liberados após atendimento no local.

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