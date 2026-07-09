Incêndio de grandes proporções atinge ferro-velho em Contagem, na Grande BH

Um incêndio de grandes proporções atinge um ferro-velho no bairro Liberdade II, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (9). Equipes do Corpo de Bombeiros atuam no combate às chamas.



O incêndio ocorre em um estabelecimento localizado na Alameda dos Tucanos que funciona como garagem e desmanche de ônibus. Segundo os bombeiros, não há registro de vítimas.