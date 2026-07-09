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Incêndio de grandes proporções atinge ferro-velho em Contagem, na Grande BH

Chamas atingem garagem e desmanche de ônibus; fumaça preta pode ser vista de vários pontos da Grande BH

Minas Gerais|Do R7

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Um incêndio de grandes proporções atinge um ferro-velho no bairro Liberdade II, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (9). Equipes do Corpo de Bombeiros atuam no combate às chamas.

O incêndio ocorre em um estabelecimento localizado na Alameda dos Tucanos que funciona como garagem e desmanche de ônibus. Segundo os bombeiros, não há registro de vítimas.

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