Veja momento que homem chega em casa e mata família em Juíz de Fora (MG)
Câmeras registraram momento em que uma das irmãs do autor é surpreendida por ele na porta de casa
Uma câmera de segurança registrou o momento que Jonathas dos Santos Souza, de 42 anos, chegou na casa do pai e matou cinco membros da sua família , em Juíz de Fora, a 255 km de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (07).
A imagem mostra o momento em que uma das irmãs de Jonathas é surpreendida por ele na porta de casa. O autor deu um soco no rosto dela e a efaqueou. Em seguida, ele entrou na casa, matou outra irmã, a mãe, e o pai. Por último, ele subiu no segundo andar da casa e esfaqueou o sobrinho de 5 anos.
As vítimas foram identificadas como João Batista Fernandes Souza, de 74 anos, Neide Fernandes de Faria Souza, de 63, Rachel dos Santos Souza de 44, Mônica dos Santos Souza, de 47, e o pequeno Gabriel Souza Costa, de 5 anos. Jonathas fugiu do local e foi preso na sua casa lavando a faca utilizada nos assassinatos e as roupas que usava no momento do crime.
Os corpos das vítimas serão enterrados nesta quinta-feira (07) em dois cemitérios de Juiz de Fora. A Polícia Civil investiga o caso.
