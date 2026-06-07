Vídeo mostra bombeiros combatendo incêndio em garagem de ônibus em BH

Um incêndio de grandes proporções mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde deste domingo (7) no bairro Dom Cabral, na região Noroeste de Belo Horizonte. Segundo a corporação, as chamas atingiram uma garagem de ônibus localizada na Praça Edgar da Mata Machado, número 299. Sete viaturas foram empenhadas para o combate ao fogo. Segundo os militares que estão no local, 27 ônibus foram totalmente queimados.



Imagens registradas por moradores mostram uma intensa coluna de fumaça preta e chamas altas que podiam ser vistas de diferentes pontos da região. De acordo com as primeiras informações, o incêndio teria começado em um lote vago próximo à garagem e se alastrado para o local, onde estavam ônibus e peças usadas.



