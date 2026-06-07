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Vídeo mostra bombeiros combatendo incêndio em garagem de ônibus em BH

Segundo informações dos militares, 27 ônibus foram totalmente destruídos; não houve vítimas

Minas Gerais|Do R7

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Um incêndio de grandes proporções mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde deste domingo (7) no bairro Dom Cabral, na região Noroeste de Belo Horizonte. Segundo a corporação, as chamas atingiram uma garagem de ônibus localizada na Praça Edgar da Mata Machado, número 299. Sete viaturas foram empenhadas para o combate ao fogo. Segundo os militares que estão no local, 27 ônibus foram totalmente queimados.

Imagens registradas por moradores mostram uma intensa coluna de fumaça preta e chamas altas que podiam ser vistas de diferentes pontos da região. De acordo com as primeiras informações, o incêndio teria começado em um lote vago próximo à garagem e se alastrado para o local, onde estavam ônibus e peças usadas.

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