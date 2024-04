ALMG lança seminário para discutir e criar soluções para conviver com mudanças climáticas em MG Segundo o presidente da ALMG, um relatório técnico será criado para auxiliar a condição climática do estado

A ALMG (Assembleia Legislativa de Minas Gerais) lançou, nesta quinta-feira (14), o Seminário Técnico “Crise Climática em Minas Gerais”, em Belo Horizonte. A iniciativa foi criada para discutir e criar soluções para amenizar e conviver com a seca e chuvas intensas no Estado.

Segundo o deputado Tadeu Martins Leite, presidente da ALMG, após os encontros nas universidades e as discussões do tema na Casa, será produzido um relatório técnico, para mostrar como a Assembleia pode ajudar a amenizar e a conviver com a seca e chuvas extremas no Estado.