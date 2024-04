MIT oferece cursos gratuitos em diversas áreas; saiba como se inscrever

Alto contraste

A+

A-

Escola Educação Escola Educação (Escola Educação)

O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), uma das instituições de ensino mais prestigiadas globalmente, oferece uma oportunidade única: acesso gratuito a uma variedade de cursos em diversas áreas do conhecimento. Essa iniciativa é chance para indivíduos de todas as partes do mundo se aprimorarem em campos específicos e sem custos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

Leia mais em Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

• MIT oferta cursos gratuitos em diversas áreas; ceja como se inscrever

• O outono pede prudência: 3 cuidados a se ter com os olhos durante a estação

• Dormindo profundamente: a luta de 30% dos idosos contra a insônia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.