Foragido é preso com arma e telefone roubado Suspeito foi recapturado durante ronda no bairro da Sacramenta, na Baixada do Marco (PA) Cidade Alerta Pará|Do R7 12/02/2025 - 13h13 (Atualizado em 12/02/2025 - 13h13 )

Um foragido do sistema penal foi recapturado no bairro da Sacramenta, na Baixada do Marco, no Pará. Durante uma ronda, a polícia identificou dois suspeitos e tentou abordá-los, mas eles tentaram fugir.

Um dos homens foi preso com uma arma e um telefone roubado, enquanto o comparsa conseguiu escapar.