Parque da Cidade é inaugurado com programação cultural em Belém Evento de abertura contará com shows de Zaynara e Vingadores do Brega Cidade Alerta Pará|Do R7 27/06/2025 - 19h15 (Atualizado em 27/06/2025 - 19h16 )

O Parque da Cidade, em Belém (PA), foi inaugurado com portões abertos ao público nesta sexta-feira (27). A programação de abertura contará com shows de Zaynara e Vingadores do Brega. O parque, que funciona das 8h às 22h, possui quadras esportivas e áreas infantis. Com práticas sustentáveis, o local conta com árvores plantadas e recicladas, além de infraestrutura inovadora.