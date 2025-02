Colombiano é preso com 180 kg de maconha Polícia investigou por uma semana e interceptou a droga que abasteceria o carnaval no Pará Fala Pará|Do R7 19/02/2025 - 14h24 (Atualizado em 19/02/2025 - 14h24 ) twitter

Um colombiano foi preso em Ananindeua, no Pará, com 180 quilos de Skunk, uma versão mais potente da maconha.

Segundo a polícia, ele vivia em Manaus, no Amazonas, e trazia a droga para abastecer o carnaval no estado. A prisão ocorreu após uma semana de investigações, que identificaram a movimentação do suspeito vindo de Manaus.