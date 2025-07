Explosão de celular causa incêndio e consome residência Corpo de Bombeiros foi acionado e perícia investiga as causas do incidente Fala Pará|Do R7 01/07/2025 - 08h11 (Atualizado em 01/07/2025 - 08h11 ) twitter

Um incêndio destruiu uma casa em São Francisco do Pará, após a possível explosão de um celular deixado na tomada. O morador conseguiu resgatar os cães antes que as chamas se espalhassem. O Corpo de Bombeiros controlou o fogo, e a perícia deve divulgar em até 30 dias o laudo com as causas do incidente.