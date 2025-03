Homem é flagrado com crânio humano na mochila Francisco Barbosa afirmou ter encontrado o osso na BR-316; polícia investiga o caso Cidade Alerta Pará|Do R7 25/03/2025 - 14h18 (Atualizado em 25/03/2025 - 14h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em um caso surpreendente, um homem foi abordado pela polícia em São Brás, no Pará, enquanto carregava um crânio humano em sua mochila.

A situação, que mais parece cena de filme de terror, ocorreu próximo ao terminal rodoviário.

Francisco Barbosa, o indivíduo em questão, afirmou ter encontrado o crânio na região da BR-316, entre Ananindeua e Marituba.

A polícia científica do Pará foi acionada para realizar a perícia do material. O caso está sob investigação para esclarecer as circunstâncias do achado macabro.