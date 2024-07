Ministro detalha ações do governo para tirar Brasil do Mapa da Fome Wellington Dias detalha a luta do País contra a insegurança alimentar Plano Brasil Sem Fome|Do R7 25/07/2024 - 14h19 (Atualizado em 25/07/2024 - 14h19 ) ‌



O Governo Federal participou do pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Um dos representantes do evento, o ministro Wellington Dias, chefe do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, deu uma entrevista exclusiva para a Record News detalhando a luta do país contra insegurança alimentar.

Confira:

Clique aqui e saiba mais sobre o Plano Brasil Sem Fome.