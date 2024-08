Brasil e seus Vizinhos: Silêncio sobre a Eleição na Venezuela

Em nota conjunta divulgada nesta quinta-feira, 1°, com o México e a Colômbia, o Brasil continuou sem condenar o processo eleitoral que aconteceu na Venezuela no domingo 28. As três nações pediram a "contenção" das manifestações que tomaram conta do país depois que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) declarou oficialmente o ditador Nicolás Maduro reeleito, com pouco mais de 5 milhões de votos.

