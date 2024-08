Brasil, México e Colômbia Unem Forças em Defesa da Democracia na Venezuela Os ministros das Relações Exteriores do Brasil, da Colômbia e do México divulgaram, nesta quarta-feira, 7, uma carta conjunta em...

Os ministros das Relações Exteriores do Brasil, da Colômbia e do México divulgaram, nesta quarta-feira, 7, uma carta conjunta em que reforçaram a "importância" do papel desempenhado pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela. A reunião virtual ocorreu para seguir com o diálogo sobre a crise no país, conforme instruções de seus respectivos presidentes.

