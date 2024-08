Conflito Político em Belo Horizonte: Novo e Kalil em Debate Romeu Zema estará no mesmo palanque Alexandre Kalil em BH na eleição deste ano | Foto: Divulgação/NBr O Partido Novo divulgou nota... Revista Oeste|Do R7 06/08/2024 - 15h26 (Atualizado em 06/08/2024 - 15h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Romeu Zema

O Partido Novo divulgou nota dizendo ter sido surpreendido com a filiação do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil ao Republicanos. A legenda se posicionou no último domingo, 4.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Política: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Política: notícias e artigos - Revista Oeste



• Partido Novo e Alexandre Kalil trocam farpas em Belo Horizonte

• Deputada Lucinha é condenada por desvio de recursos públicos

• Meme: medalha de taxa