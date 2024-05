Decisão do magistrado no Caso Marielle O magistrado afirmou na decisão que as opções de transferência se limitam à mudança para outra unidade prisional ou para uma cela...

Revista Oeste|Do R7 12/05/2024 - 21h03 (Atualizado em 12/05/2024 - 21h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share