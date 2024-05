Eleição no TSE: Moraes sai e Cármen Lúcia deve assumir presidência da Corte Pela tradição, cargo vai para membro do Supremo Tribunal Federal com mais tempo de serviço no TSELeia a matéria completa no nosso...

Revista Oeste| 07/05/2024 - 09h02 (Atualizado em 07/05/2024 - 09h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share