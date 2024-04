Embaixada do Irã celebra Dia das Forças Armadas em Brasília A celebração contou com a presença de autoridades do governo brasileiroLeia a matéria completa no nosso parceiro Política: notícias...

Revista Oeste| 18/04/2024 - 20h33 (Atualizado em 18/04/2024 - 20h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share