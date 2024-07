Estados governados pela direita se destacam na segurança pública em 2023

Governados por políticos de direita ou conservadores, São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul registraram as menores taxas de mortes violentas intencionais em 2023. Todos esses Estados demonstraram avanços na segurança pública, de acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024.

