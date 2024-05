EUA e Brasil: Parceria para minerais críticos Isso está alinhado com a presidência brasileira no G20 e pode aumentar as tensões com a China.Leia a matéria completa no nosso parceiro...

Revista Oeste|Do R7 15/05/2024 - 17h03 (Atualizado em 15/05/2024 - 17h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share