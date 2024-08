Exoneração no Ministério da Justiça: Mudanças à Vista Ex-deputado federal pelo PSD-GO, o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Elias Vaz, pediu exoneração do cargo... Revista Oeste|Do R7 01/08/2024 - 14h53 (Atualizado em 01/08/2024 - 14h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ex-deputado federal pelo PSD-GO, o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Elias Vaz, pediu exoneração do cargo. A demissão foi publicada nesta quinta-feira, 1°, no Diário Oficial da União.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Política: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Política: notícias e artigos - Revista Oeste



• Secretário do Ministério da Justiça responsável por assuntos legislativos pede exoneração

• TCU aponta indícios de falhas em sistema de pagamentos da União

• Dino determina transparência para as emendas parlamentares individuais