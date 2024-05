Governo do Rio Grande do Sul toma medidas em meio às enchentes Chuvisca e Barão do Triunfo somam com as 452 cidades que sofrem com enchentes. O governo do Rio Grande do Sul incluiu esses dois...

Revista Oeste|Do R7 15/05/2024 - 20h33 (Atualizado em 15/05/2024 - 20h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share