Moro responde Zeca Dirceu com contundência Deputado petista usou o Twitter/X para sugerir cassação e prisão do senadorLeia a matéria completa no nosso parceiro Política: notícias...

Revista Oeste| 17/04/2024 - 11h03 (Atualizado em 17/04/2024 - 11h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share