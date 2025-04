Na disputa pelo espaço, China lança missão tripulada

A China se prepara para dar mais um passo significativo em seu ambicioso programa espacial com o lançamento da missão tripulada Shenzhou-20. Nesta semana, três astronautas devem partir do Centro de Lançamento de Jiuquan, no noroeste do país, a bordo da espaçonave impulsionada pelo foguete Longa Marcha-2F.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Política e fique por dentro de todos os detalhes dessa missão histórica!

Leia Mais em Revista Oeste - Política: