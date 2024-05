O Estado brasileiro e sua ideologia são culpados pela tragédia no Sul - Análise e Reflexão Como se explica que não haja, nem no Rio Grande do Sul e nem em lugar nenhum do Brasil, um sistema decente de precauções públicas...

Revista Oeste| 08/05/2024 - 18h32 (Atualizado em 08/05/2024 - 18h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share